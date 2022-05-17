Украинские силы уничтожили еще 200 оккупантов: сводка потерь армии России с 24 февраля
Украинские силы обороны уничтожили 200 российских военных, семь танков и 35 боевых бронемашин за сутки. Армия РФ потеряла 27 900 человек с 24 февраля. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери оккупанты несли на Запорожском и Лиманском направлениях. С начала полномасштабной войны армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 27 900 (+200) человек ликвидировано,
танков – 1235 (+7),
боевых бронированных машин – 3009 (+35),
артиллерийских систем– 578 (+1),
РСЗО – 198 (+3),
средств ПВО – 90 (+1),
самолетов – 201 (+1),
вертолетов – 167 (+2),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9),
крылатых ракет – 97 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2109 (+8),
спецтехники – 43 (+1).
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