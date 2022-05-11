UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Италии встретился с Байденом: Предлагает подумать, как достичь мира в Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 04:48
Премьер Италии встретился с Байденом: Предлагает подумать, как достичь мира в Украине - Фото
Фото: EPA

Премьер Италии Марио Драги встретился во вторник с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Он заявил, что союзникам нужно думать о том, как достичь мира в Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Драги стал первым лидером Европейского Союза, посетившим Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.

"Люди спрашивают: как можно положить конец этим зверствам, как добиться перемирия. Сейчас сложно ответить на эти вопросы, но мы должны хорошенько подумать над этим", – сказал Драги Байдену во время встречи.

Он подчеркнул, что война в Украине только подтвердила тесную связь между США и Европой.

"Если Путин когда-то думал, что сможет нас разделить, то у него не получилось", – сказал глава правительства Италии.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США война италия джо байден Марио Драги
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 