Премьер Италии встретился с Байденом: Предлагает подумать, как достичь мира в Украине

Премьер Италии Марио Драги встретился во вторник с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Он заявил, что союзникам нужно думать о том, как достичь мира в Украине. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Драги стал первым лидером Европейского Союза, посетившим Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.

"Люди спрашивают: как можно положить конец этим зверствам, как добиться перемирия. Сейчас сложно ответить на эти вопросы, но мы должны хорошенько подумать над этим", – сказал Драги Байдену во время встречи.

Он подчеркнул, что война в Украине только подтвердила тесную связь между США и Европой.

"Если Путин когда-то думал, что сможет нас разделить, то у него не получилось", – сказал глава правительства Италии.

Драги ранее заявил, что Евросоюзу необходимы реформы , и решения должны приниматься большинством, а не единогласно.

В апреле в одном из интервью премьер Италии сказал, что "с Путиным бесполезно разговаривать" .

Андрей Водяный

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