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Ермак не видит высокого риска вторжения Беларуси. В ОП считают, что народ там против

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 10:49
Ермак не видит высокого риска вторжения Беларуси. В ОП считают, что народ там против - Фото
Андрей Ермак (фото - ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак оценивает вероятность подключения армии Беларуси к российской полномасштабной войне против Украины как "не очень высокую" из-за непопулярности такой идеи среди граждан страны. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

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"Мы считаем, что беларуский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне беларуской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", – считает он.

СПРАВКА. 24 февраля 2022 года с территории РФ и Беларуси российские войска начали вторжение с целью захвата Киева и всей Украины. Из Беларуси взлетала боевая авиация РФ и наносились ракетные удары. С севера была оккупирована значительная часть территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, более месяца шли боевые действия. В конце марта – начале апреля оккупанты были отброшены от столицы и изгнаны с украинского севера.

Отвечая на вопрос, есть ли механизмы привлечения Беларуси к ответственности на международном уровне за фактическое соучастие в войне, Ермак сказал, что это "очень тонкая ситуация".

"Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем учитывать это и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь неактивно участвует в войне", – подчеркнул глава ОП.

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13 июня советник Ермака Подоляк заявил, что если диктатор Беларуси Лукашенко "хочет увидеть массовую гибель военных, пускай заходит в Украину". Также он признал, что власти готовились к масштабным боям на Донбассе, но не ожидали наступления из Беларуси.

Евгений Пилипенко
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