Ермак не видит высокого риска вторжения Беларуси. В ОП считают, что народ там против
Глава Офиса президента Андрей Ермак оценивает вероятность подключения армии Беларуси к российской полномасштабной войне против Украины как "не очень высокую" из-за непопулярности такой идеи среди граждан страны. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы считаем, что беларуский народ не поддерживает эту идею. Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне беларуской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", – считает он.
Отвечая на вопрос, есть ли механизмы привлечения Беларуси к ответственности на международном уровне за фактическое соучастие в войне, Ермак сказал, что это "очень тонкая ситуация".
"Сегодня в санкционном пакете они идут вместе с россиянами. Безусловно, при определении потерь и компенсационных моментов мы будем учитывать это и использовать. Но также стратегически важно, что Беларусь неактивно участвует в войне", – подчеркнул глава ОП.
Читайте также: Беларусы могут прийти в Украину только на тракторе – Лукашенко (2017 год)
13 июня советник Ермака Подоляк заявил, что если диктатор Беларуси Лукашенко "хочет увидеть массовую гибель военных, пускай заходит в Украину". Также он признал, что власти готовились к масштабным боям на Донбассе, но не ожидали наступления из Беларуси.
- 26 мая 2022 года Лукашенко приказал руководителям армии "немедленно" создать южное оперативное командование у границ с Украиной. 7 июня в Беларуси объявили учения по переходу с мирного на военное время.
- В начале лета президент Зеленский сказал, что аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси.
- 15 июня Генштаб сообщил, что на Волынском и Полесском направлениях – до семи батальонов армии Беларуси. В тот же день Зеленский собирал ставку по возможному вторжению.
- 17 июня секретарь СНБО Данилов заявил, что "сегодня мы не видим угроз нового наступления из Беларуси". Он считает, что "только бой покажет", смогут ли силы обороны отразить вступление Беларуси в войну.
Комментарии