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Беларуские военные роют окопы у границы с Украиной – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 19:20
Беларуские военные роют окопы у границы с Украиной – СМИ - Фото
Фото: EPA

Беларуское оппозиционное издание Беларускі Гаюн сообщает, что вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

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Беларуские военные, по данным издания, роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.

Telegram-канал опубликовал список и карту расположения окопов и траншей, которые оснащены огневыми точками:

  • д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);
  • д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);
  • д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);
  • Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);
  • Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);
  • Возле д. Одельск и граници с Польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);
  • Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).

Беларуские военные роют окопы у границы с Украиной – СМИ
  • 17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день совет не видит угрозы нового наступления с территории Беларуси. 
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак оценивает вероятность подключения армии Беларуси к российской полномасштабной войне против Украины как "не очень высокую" из-за непопулярности такой идеи среди граждан страны. 
  • Сегодня в Минобороны сообщили, что армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников. 
Вадим Ребрина
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беларусь
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