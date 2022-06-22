Беларуские военные роют окопы у границы с Украиной – СМИ

Беларуское оппозиционное издание Беларускі Гаюн сообщает, что вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

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Беларуские военные, по данным издания, роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.

Telegram-канал опубликовал список и карту расположения окопов и траншей, которые оснащены огневыми точками:

д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);

д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);

д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);

Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);

Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);

Возле д. Одельск и граници с Польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);

Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).

17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день совет не видит угрозы нового наступления с территории Беларуси.

Глава Офиса президента Андрей Ермак оценивает вероятность подключения армии Беларуси к российской полномасштабной войне против Украины как "не очень высокую" из-за непопулярности такой идеи среди граждан страны.

Сегодня в Минобороны сообщили, что армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников.

Вадим Ребрина

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