Беларуские военные роют окопы у границы с Украиной – СМИ
22.06.2022, 19:20
Фото: EPA
Беларуское оппозиционное издание Беларускі Гаюн сообщает, что вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.
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Беларуские военные, по данным издания, роют окопы вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой.
Telegram-канал опубликовал список и карту расположения окопов и траншей, которые оснащены огневыми точками:
- д. Поддобрянка (Гомельский район, Гомельской обл.);
- д. Подгалье (Ельский район, Гомельской обл.);
- д. Глушковичи (Лельчицкий район, Гомельской обл.);
- Между а.г. Жидче и д. Хойно (Пинский район, Брестской обл.);
- Между д. Новики и г.п. Сопоцкин (Гродненский район, Гродненской обл.);
- Возле д. Одельск и граници с Польшей (Гродненский район, Гродненской обл.);
- Между д. Лоша и погранпереходом Лоша (Островецкий район, Гродненской обл.).
- 17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день совет не видит угрозы нового наступления с территории Беларуси.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак оценивает вероятность подключения армии Беларуси к российской полномасштабной войне против Украины как "не очень высокую" из-за непопулярности такой идеи среди граждан страны.
- Сегодня в Минобороны сообщили, что армия Беларуси разместила деревянные муляжи танков у границы с Украиной и начала привлекать в этот район срочников.
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