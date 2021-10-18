Главы МИД Украины и ЮАР возобновляют диалог после 23 лет перерыва – МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Разговор стал первым контактом глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.
Стороны обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.
Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.
"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", – подчеркнул министр.
Он напомнил, что стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.
Главы внешнеполитических ведомств договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Пандор приняла приглашение Кулебы посетить в следующем году Украину.
В чем была причина 23-летнего перерыва в контактах между министерствами, в МИД Украины не пояснили.
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