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Главы МИД Украины и ЮАР возобновляют диалог после 23 лет перерыва – МИД

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 19:03
Главы МИД Украины и ЮАР возобновляют диалог после 23 лет перерыва – МИД - Фото
Наледи Пандор (фото - EPA)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. Разговор стал первым контактом глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.

Стороны обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", – подчеркнул министр.

Он напомнил, что стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.

Главы внешнеполитических ведомств договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Пандор приняла приглашение Кулебы посетить в следующем году Украину.

Справка. По данным Госслужбы статистики, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил $122,7 млн. В первой половине 2021-го он составлял $65 млн.

В чем была причина 23-летнего перерыва в контактах между министерствами, в МИД Украины не пояснили. 

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Вадим Ребрина
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МИД юар дмитрий кулеба
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