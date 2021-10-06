ЮАР хочет исследовать Антарктику с помощью украинского ледокола
Южно-Африканская Республика заинтересована в проведении совместных с Украиной исследований в Антарктике, в частности с использованием возможностей нового украинского научно-исследовательского ледокола. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол ЮАР Андре Йоганнес Гроеневальд во время встречи с первым замминистра образования и науки Андреем Витренко, передает пресс-служба МОН.
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Научно-техническое сотрудничество между Украиной и ЮАР основывается на положениях соответствующего соглашения между правительствами двух стран.
"Для расширения возможностей по научного потенциала обеих стран Украина готова обмениваться и проводить совместные научные исследования в необходимых для обеих сторон направлениях", – отметил Витренко.
Среди возможных направлений сотрудничества Гроеневальд выразил заинтересованность в проведении совместных исследований учеными Украины и ЮАР в Антарктике, в частности с использованием возможностей нового украинского научно-исследовательского ледокола James Clark Ross.
Витренко отметил, что Украину интересует создание международных научных и логистических консорциумов для исследования Антарктиды и Южного океана.
- 7 июля 2021-го правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.
- 19 августа украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross.
- 5 октября ледокол James Clark Ross прибыл в Украину и пришвартовался в одесском порту.
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