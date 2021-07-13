UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина купит у Британии ледокол. Почему это хорошая идея: пять пунктов от ученых

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 11:35
Украина купит у Британии ледокол. Почему это хорошая идея: пять пунктов от ученых - Фото
Ледокол RRS James Clark Ross (Скриншот видео Youtube/British Antarctic Survey)

В начале июля правительство одобрило покупку британского ледокола RRS James Clark Ross. Он станет вторым ледоколом в истории Украины: первый, "Капитан Белоусов", был спущен на воду еще в 1954 году. Национальный антарктический научный центр рассказал, что представляет собой James Clark Ross.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Пять пунктов от НАНЦ, чем ценно такое приобретение:

  1. Этот ледокол, даже б/у, способен прослужить минимум 20 лет с возможным продлением срока.
  2. Это научно-исследовательское судно, способное не только служить для "хозцелей", но и перевозить пассажиров, работать в автономном режиме два месяца. Оно оснащено оборудованием для взятия проб с глубины до 6 км, а на борту одновременно могут находиться 50 человек и восемь лабораторий.
  3. Строительство собственного ледокола обошлось бы Украине в $100-120 млн и длилось бы 8-10 лет, в то время как британцы продают судно за $5 млн. Деньги на покупку взяты "строго из статей расходов на науку".
  4. С появлением британского ледокола станция "Академик Вернадский" станет доступной для посещения 7-9 месяцев в году, а для спасательных операций – круглый год.
  5. RRS James Clark Ross позволит вести работы в открытом океане, а также исследования в Арктике и Антарктике.

7 июля правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Читайте также: В Украине отремонтировали ледокол Капитан Белоусов: фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
академик вернадский антарктика ледокол джеймс кларк росс James Clark Ross
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 