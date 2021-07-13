Украина купит у Британии ледокол. Почему это хорошая идея: пять пунктов от ученых

В начале июля правительство одобрило покупку британского ледокола RRS James Clark Ross. Он станет вторым ледоколом в истории Украины: первый, "Капитан Белоусов", был спущен на воду еще в 1954 году. Национальный антарктический научный центр рассказал, что представляет собой James Clark Ross.

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Пять пунктов от НАНЦ, чем ценно такое приобретение:

Этот ледокол, даже б/у, способен прослужить минимум 20 лет с возможным продлением срока. Это научно-исследовательское судно, способное не только служить для "хозцелей", но и перевозить пассажиров, работать в автономном режиме два месяца. Оно оснащено оборудованием для взятия проб с глубины до 6 км, а на борту одновременно могут находиться 50 человек и восемь лабораторий. Строительство собственного ледокола обошлось бы Украине в $100-120 млн и длилось бы 8-10 лет, в то время как британцы продают судно за $5 млн. Деньги на покупку взяты "строго из статей расходов на науку". С появлением британского ледокола станция "Академик Вернадский" станет доступной для посещения 7-9 месяцев в году, а для спасательных операций – круглый год. RRS James Clark Ross позволит вести работы в открытом океане, а также исследования в Арктике и Антарктике.

7 июля правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

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Дарья Мостовая

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