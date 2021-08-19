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Украина купила легендарный британский ледокол James Clark Ross

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2021, 16:25
Украина купила легендарный британский ледокол James Clark Ross - Фото
Ледокол RRS James Clark Ross (Скриншот видео Youtube/British Antarctic Survey)

Сегодня, 19 августа, украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross (Джеймс Кларк Росс). Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический центр.

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Акт о покупке James Clark Ross подписали НАНЦ и учреждение Исследование и инновации, в состав которого входит Британская антарктическая служба.

После переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании (где оно сейчас базируется) в Украину.

Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени этого года.

По словам директора НАНЦ Евгения Дикого, для Украины приобретение ледокола открывает множество новых возможностей. Помимо антарктических исследований, James Clark Ross планируют использовать для изучения Южного океана, а в дальнейшем – Арктики.

"А еще для нас этот ледокол имеет ценность как символ, ведь именно он привез первую украинскую антарктическую экспедицию на прежнюю британскую станцию "Фарадей" – сейчас нашу "Академик Вернадский" – в 1996 году", – сказал Дикий.

СПРАВКА. RRS James Clark Ross (JCR) – морское исследовательское судно для биологических, океанографических и геофизических круизов. Он оснащен набором лабораторий и лебедочных систем, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или на миделе. Корабль имеет чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет использовать чувствительное акустическое оборудование. Ледокол James Clark Ross построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде. В 1990 году его торжественно спустили на воду при участии королевы Великобритании.

  • 7 июля правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Читайте также: Украина купит у Британии ледокол. Почему это хорошая идея: пять пунктов от ученых

Наталия Медведева
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антарктида ледокол НАНЦ James Clark Ross
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