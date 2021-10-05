Легендарный ледокол James Clark Ross прибыл в Украину и пришвартовался в одесском порту. Это первый ледокол, который за годы независимости появился "на вооружении" у украинских полярников, передает Думская.
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Сегодня утром, 5 октября, недавно приобретенный Украиной James Clark Ross вошел в одесский порт, который станет новым местом его постоянной "прописки". Буксиры пришвартовали судно к 19-му причалу.
Первый украинский ледокол будет работать в составе Национального антарктического научного центра.
После завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление судна и будет объявлено его новое название. Журналисты сообщают, что торжественная церемония переименования ледокола, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября.
Сейчас ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса — британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях Террор и Эребус провел самую масштабную на то время экспедицию в Антарктику, а потом участвовал в поисках исчезнувшей экспедиции Франклина в Арктике.
- 7 июля 2021-го правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.
- 19 августа украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross.
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