Легендарный ледокол James Clark Ross прибыл в Украину и пришвартовался в одесском порту. Это первый ледокол, который за годы независимости появился "на вооружении" у украинских полярников, передает Думская.

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Сегодня утром, 5 октября, недавно приобретенный Украиной James Clark Ross вошел в одесский порт, который станет новым местом его постоянной "прописки". Буксиры пришвартовали судно к 19-му причалу.

Первый украинский ледокол будет работать в составе Национального антарктического научного центра.

После завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление судна и будет объявлено его новое название. Журналисты сообщают, что торжественная церемония переименования ледокола, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября.

Сейчас ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса — британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях Террор и Эребус провел самую масштабную на то время экспедицию в Антарктику, а потом участвовал в поисках исчезнувшей экспедиции Франклина в Арктике.

СПРАВКА. RRS James Clark Ross (JCR) – морское исследовательское судно для биологических, океанографических и геофизических круизов. Оно оснащено набором лабораторий и лебедочных систем, которые позволяют размещать научное оборудование на корме или на миделе. Корабль имеет чрезвычайно низкий уровень шума, что позволяет использовать чувствительное акустическое оборудование. Ледокол James Clark Ross построила компания Swan Hunter Shipbuilders в Уолсенде. В 1990 году его торжественно спустили на воду при участии королевы Великобритании.

7 июля 2021-го правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

19 августа украинская и британская стороны подписали акт о покупке Украиной ледокола James Clark Ross.

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Оксана Житнюк

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