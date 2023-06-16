Ракетный удар по Киеву. Кулеба: Путин шлет сигнал Африке — мира не будет
16.06.2023, 12:43
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ракетный удар россиян по Киеву 16 июня — это сигнал африканским лидерам, которые приехали в столицу с "мирной миссией". Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, диктатор Владимир Путин "укрепляет доверие" на фоне визита африканских лидеров в Киев крупнейшим за несколько недель ракетным ударом.
"Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", — заявил Кулеба.
Сегодня в Киев приехали лидеры четырех африканских государств — Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичилема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).
- 14 июня 2023 года ночью РФ внезапно ударила по Одессе "Калибрами".
- Оккупанты свезли к границе в Брянской области комплексы "Бал" с ракетами Х-35: под угрозой Киев и семь областей.
- Воздушные силы "забрали хлеб" Telegram-каналов. Будут сообщать о ракетах и БПЛА в онлайне.
Читайте также: Атака на Киев. Россия ударила "Калибрами" и "Кинжалами" – их сбили, есть разрушения: фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии