Ракетный удар по Киеву. Кулеба: Путин шлет сигнал Африке — мира не будет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ракетный удар россиян по Киеву 16 июня — это сигнал африканским лидерам, которые приехали в столицу с "мирной миссией". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, диктатор Владимир Путин "укрепляет доверие" на фоне визита африканских лидеров в Киев крупнейшим за несколько недель ракетным ударом.

"Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", — заявил Кулеба.

Сегодня в Киев приехали лидеры четырех африканских государств — Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичилема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

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