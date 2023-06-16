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Ракетный удар по Киеву. Кулеба: Путин шлет сигнал Африке — мира не будет

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 12:43
Ракетный удар по Киеву. Кулеба: Путин шлет сигнал Африке — мира не будет - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ракетный удар россиян по Киеву 16 июня — это сигнал африканским лидерам, которые приехали в столицу с "мирной миссией". Об этом он написал в Twitter.

По его словам, диктатор Владимир Путин "укрепляет доверие" на фоне визита африканских лидеров в Киев крупнейшим за несколько недель ракетным ударом. 

"Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", — заявил Кулеба.

Сегодня в Киев приехали лидеры четырех африканских государств — Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичилема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

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Дмитрий Гриниченко
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