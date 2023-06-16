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Ракетний удар по Києву. Кулеба: Путін надсилає сигнал Африці — миру не буде

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 12:43
Ракетний удар по Києву. Кулеба: Путін надсилає сигнал Африці — миру не буде - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ракетний удар росіян по Києву 16 червня — сигнал африканським лідерам, які приїхали до столиці з "мирною місією". Про це він написав у Twitter.

За його словами, диктатор Володимир Путін "зміцнює довіру" на тлі візиту африканських лідерів до Києва найбільшим за кілька тижнів ракетним ударом.

"Російські ракети — це сигнал Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", — заявив Кулеба.

Сьогодні до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

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Дмитро Гриниченко
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