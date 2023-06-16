Ракетний удар по Києву. Кулеба: Путін надсилає сигнал Африці — миру не буде

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ракетний удар росіян по Києву 16 червня — сигнал африканським лідерам, які приїхали до столиці з "мирною місією". Про це він написав у Twitter.

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За його словами, диктатор Володимир Путін "зміцнює довіру" на тлі візиту африканських лідерів до Києва найбільшим за кілька тижнів ракетним ударом.

"Російські ракети — це сигнал Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", — заявив Кулеба.

Сьогодні до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

14 червня 2023 року вночі РФ раптово вдарила по Одесі "Калібрами".

Окупанти звезли до кордону у Брянській області комплекси "Бал" із ракетами Х-35: під загрозою Київ та сім областей.

Повітряні сили "забрали хліб" Telegram-каналів. Повідомлятимуть про ракети та БПЛА в онлайні.

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