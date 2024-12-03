Naval News: Военные корабли России могут покинуть порт Тартус в Сирии
2 декабря наблюдатели зафиксировали выход российского танкера "Ельня" из порта Тартус в Сирии. Специализированное издание Naval News ссылаясь на знающих экспертов, предполагает, что Россия может вывести все свои корабли из этой базы.
На базе у порта Тартус, как отмечает издание, у России было шесть военных кораблей, включая подлодку. Среди них были два фрегата класса "Горшков", один фрегат класса "Григорович", два вспомогательных судна и подводная лодка.
По имеющейся информации, такой внезапный шаг произошел после значительного ослабления позиций режима Башара Асада, поддерживаемого Россией.
"Существует реальная возможность, что выход кораблей связан с ухудшением ситуации в Сирии", – считает топ-аналитик в военно-морской сфере Дроксфорд Маритайм.
Эксперты считают, что Россия может покинуть Тартус или, напротив, усилить там свои позиции для стабилизации ситуации в Сирии. При выходе корабли могут быть передислоцированы в Ливию или Алжир, что потенциально повлечет за собой непредвиденные изменения в балансе сил в регионе.
Если Россия решит усиливать свои позиции в Сирии или эвакуировать тяжелую технику, ей придется искать альтернативные маршруты из-за растущей угрозы украинских беспилотников в Черном море, заключают аналитики.
С началом гражданской войны в Сирии в 2011 году Россия начала использовать базу для доставки боеприпасов режиму Башара Асада. Например, в 2012 году российские корабли, включая крейсера "Адмирал Кузнецов", входили в Тартус якобы для пополнения запасов, но НАТО расценило это как поддержку сирийского диктатора.
В 2013 году Россия заявила о восстановлении постоянного присутствия в Средиземном море, а с 2015 года начала модернизировать базу, чтобы там могли базироваться большие корабли, например авианосцы. В 2017 году Россия и Сирия заключили соглашение, согласно которому база передается России на 49 лет с правом продления. На базе одновременно может находиться до 11 российских кораблей, включая ядерные ракетоносители.
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