ГУР: Из-за потерь в Сирии Россия зовет на помощь боевиков из "Африканского корпуса"
Российские войска в Сирии понесут потери, Кремль решил прислать подкрепление в виде так называемого Африканского корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.
"В помощь в ближневосточную страну московские вожди решили прислать наемников из "частных военных компаний" – ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого Африканского корпуса", – говорится в сообщении.
По данным разведки, сирийская правительственная армия и войска России несут значительные потери: они отступают, оставляя позиции, оружие и технику. В город Хама, где продолжаются боевые действия, срочно направляют переводчиков с арабского и русского языков.
Это делается, очевидно, для нужд офицеров ВС РФ, которые "пытаются привести в сознание войска Башара Асада", добавили в ГУР.
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