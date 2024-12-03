ГУР: Через втрати у Сирії Росія кличе на підмогу бойовиків з "Африканського корпусу"

До міста Хама, де тривають бойові дії, терміново направляють перекладачів з арабської та російської мов

Сирія (Фото: ЕРА/MOHAMMED AL RIFAI)

Російські війська у Сирії зазнають втрат, Кремль вирішив надіслати підкріплення у вигляді так званого "Африканського корпусу". Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

"На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців з "приватних військових компаній" – очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого Африканського корпусу", – йдеться у дописі.

За даними розвідки, сирійська урядова армія та війська Росії зазнають значних втрат: вони відступають, залишаючи позиції, зброю та техніку. До міста Хама, де тривають бойові дії, терміново направляють перекладачів з арабської та російської мов.

Це робиться, вочевидь, для потреб офіцерів ЗС РФ, які "намагаються привести до тями війська Башара Асада", додали у ГУР.