ГУР: Через втрати у Сирії Росія кличе на підмогу бойовиків з "Африканського корпусу"
Російські війська у Сирії зазнають втрат, Кремль вирішив надіслати підкріплення у вигляді так званого "Африканського корпусу". Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.
"На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців з "приватних військових компаній" – очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого Африканського корпусу", – йдеться у дописі.
За даними розвідки, сирійська урядова армія та війська Росії зазнають значних втрат: вони відступають, залишаючи позиції, зброю та техніку. До міста Хама, де тривають бойові дії, терміново направляють перекладачів з арабської та російської мов.
Це робиться, вочевидь, для потреб офіцерів ЗС РФ, які "намагаються привести до тями війська Башара Асада", додали у ГУР.
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