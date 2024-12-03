Naval News: Військові кораблі Росії можуть залишити порт Тартус у Сирії

Виведення флоту з Тартуса може мати серйозні геополітичні наслідки для регіону, вважають аналітики

Фото: Naval News

2 грудня спостерігачі зафіксували вихід російського танкера "Єльня" із порту Тартус у Сирії. Спеціалізоване видання Naval News посилаючись на обізнаних експертів, припускає, що Росія може вивести всі свої кораблі з цієї бази.

На базі у порту Тартус, як зазначає видання, Росія мала шість військових кораблів, включно з підводним човном. Серед них були два фрегати класу "Горшков", один фрегат класу "Григорович", два допоміжних судна й підводний човен.

За наявною інформацією, такий раптовий крок стався після значного послаблення позицій режиму Башара Асада, якого підтримує Росія.

"Існує реальна можливість, що вихід кораблів пов’язаний із погіршенням ситуації у Сирії", – вважає топаналітик у військово-морській сфері Дроксфорд Марітайм.

Експерти вважають, що Росія може покинути Тартус або ж, навпаки, посилити там свої позиції для стабілізації ситуації у Сирії. У разі виходу кораблі можуть бути передислоковані у Лівію чи Алжир, що потенційно спричинить непередбачувані зміни у балансі сил у регіоні.

Якщо Росія вирішить підсилювати свої позиції у Сирії чи евакуювати важку техніку, їй доведеться шукати альтернативні маршрути через зростаючу загрозу українських безпілотників у Чорному морі, підсумовують аналітики.

ДОВІДКА Військово-морська база у Тартусі існує ще з часів СРСР, її створили у 1971 році для обслуговування радянських кораблів у Середземному морі. Після розпаду Союзу база залишилася, але її використовували лише для дозаправлення та поповнення запасів російських кораблів.



З початком громадянської війни в Сирії у 2011 році Росія почала використовувати базу для доставлення боєприпасів режиму Башара Асада. Наприклад, у 2012 році російські кораблі, включно з крейсером "Адмірал Кузнецов", заходили у Тартус нібито для поповнення запасів, але НАТО розцінило це як підтримку сирійського диктатора.



У 2013 році Росія заявила про відновлення постійної присутності у Середземному морі, а з 2015 року почала модернізувати базу, щоб там могли базуватися великі кораблі, як-от авіаносці. У 2017 році Росія і Сирія уклали угоду, за якою база передається Росії на 49 років із правом продовження. На базі одночасно може бути до 11 російських кораблів, включаючи ядерні ракетоносії. Військово-морська база у Тартусі існує ще з часів СРСР, її створили у 1971 році для обслуговування радянських кораблів у Середземному морі. Після розпаду Союзу база залишилася, але її використовували лише для дозаправлення та поповнення запасів російських кораблів.З початком громадянської війни в Сирії у 2011 році Росія почала використовувати базу для доставлення боєприпасів режиму Башара Асада. Наприклад, у 2012 році російські кораблі, включно з крейсером "Адмірал Кузнецов", заходили у Тартус нібито для поповнення запасів, але НАТО розцінило це як підтримку сирійського диктатора.У 2013 році Росія заявила про відновлення постійної присутності у Середземному морі, а з 2015 року почала модернізувати базу, щоб там могли базуватися великі кораблі, як-от авіаносці. У 2017 році Росія і Сирія уклали угоду, за якою база передається Росії на 49 років із правом продовження. На базі одночасно може бути до 11 російських кораблів, включаючи ядерні ракетоносії.