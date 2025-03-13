Фінляндія оголосила про пакет допомоги на 200 млн євро Україні та уклала оборонний договір

У Фінляндії зазначають, що можуть запозичити досвід ведення війни в України

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен (Фото: x.com/DefenceFinland)

Україна та Фінляндія 13 березня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва. Крім того, країна виділяє Києву новий пакет допомоги на 200 млн євро, йдеться в документі, опублікованому на сайті Міноборони Фінляндії.

На зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєром Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги на суму близько 200 млн євро. Його наповнення не розкриватимуть, міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен лише повідомив, що будуть передані, серед іншого, артилерійські боєприпаси.

Мета документа – поглиблення взаємної оборонної співпраці. Це передбачає обмін даними між країнами, виробництво боєприпасів і спільні оборонні проєкти.

Хаккянен зазначив, що країна є одним із найбільших партнерів, які з початку повномасштабної війни надають допомогу Києву.

"Ми перебуваємо на тій же європейській стороні, що й Україна, і поділяємо ті самі погляди на російську загрозу, зокрема й у світлі нашого історичного досвіду. Фінляндія також має намір продовжувати надавати підтримку Україні", – сказав він.

За словами фінського міністра, країна хоче й надалі розширювати та поглиблювати співпрацю з Україною "на благо обох країн" та переймати військовий досвід.

"Три роки війни з Росією зробили Збройні Сили України одними з найсильніших у Європі. Водночас країна накопичила великий досвід захисту від Росії. Тому очевидно, що під час розробки власної оборони ми маємо уважно прислухатися до уроків України та використати її досвід", – наголосив Хаккянен.

10 березня у Трампа запевнили, що не даватимуть військової допомоги росіянам.

12 березня міністр оборони Франції заявив, що гарантії безпеки для України хочуть надати 15 країн.

У той же день CNN повідомляло, що в США підтвердили поновлення постачання зброї та обмін розвідданими з Україною.