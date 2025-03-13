Фінляндія оголосила про пакет допомоги на 200 млн євро Україні та уклала оборонний договір
Україна та Фінляндія 13 березня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва. Крім того, країна виділяє Києву новий пакет допомоги на 200 млн євро, йдеться в документі, опублікованому на сайті Міноборони Фінляндії.
На зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєром Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги на суму близько 200 млн євро. Його наповнення не розкриватимуть, міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен лише повідомив, що будуть передані, серед іншого, артилерійські боєприпаси.
Мета документа – поглиблення взаємної оборонної співпраці. Це передбачає обмін даними між країнами, виробництво боєприпасів і спільні оборонні проєкти.
Хаккянен зазначив, що країна є одним із найбільших партнерів, які з початку повномасштабної війни надають допомогу Києву.
"Ми перебуваємо на тій же європейській стороні, що й Україна, і поділяємо ті самі погляди на російську загрозу, зокрема й у світлі нашого історичного досвіду. Фінляндія також має намір продовжувати надавати підтримку Україні", – сказав він.
За словами фінського міністра, країна хоче й надалі розширювати та поглиблювати співпрацю з Україною "на благо обох країн" та переймати військовий досвід.
"Три роки війни з Росією зробили Збройні Сили України одними з найсильніших у Європі. Водночас країна накопичила великий досвід захисту від Росії. Тому очевидно, що під час розробки власної оборони ми маємо уважно прислухатися до уроків України та використати її досвід", – наголосив Хаккянен.
- 10 березня у Трампа запевнили, що не даватимуть військової допомоги росіянам.
- 12 березня міністр оборони Франції заявив, що гарантії безпеки для України хочуть надати 15 країн.
- У той же день CNN повідомляло, що в США підтвердили поновлення постачання зброї та обмін розвідданими з Україною.