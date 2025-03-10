У Трампа запевнили, що не надаватимуть військову допомогу росіянам

Рубіо повідомив, що позиція Штатів стосовно допомоги Києву може змінитися, якщо він "буде вірити, що Україна серйозно віддана миру"

Марко Рубіо (Фото: ORLANDO BARRIA / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що США не надаватимуть військову допомогу росіянам. Слова посадовця на шляху до Саудівської Аравії передає видання The New York Times.

"Я можу вас запевнити, що ми не будемо надавати військову допомогу росіянам", – заявив Рубіо.

Також чиновник повідомив, що на майбутніх зустрічах у Джидді, скоріш за все, він обговорить з українськими посадовцями відновлення військової підтримки Києву.

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За словами держсекретаря, позиція Штатів стосовно допомоги може змінитися, якщо він "буде вірити, що Україна серйозно віддана миру". До цього він говорив, що сподівається "вирішити" це питання під час переговорів у Саудівській Аравії.

Окрім цього Рубіо підтвердив, що США все ще надають Києву розвідувальну інформацію, яка дозволяє йому продовжувати захищатися від російських атак. Раніше про це повідомляв спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Держсекретар стверджує, що Україні доведеться піти на поступки щодо території, яку Росія захопила з 2014 року, як частину будь-якої угоди про закінчення війни.

Рубіо вважає, що Україні та РФ "слід прийти до розуміння того, що не існує військового вирішення цієї ситуації".

Він додав, що у майбутніх переговорах з Москвою необхідно буде визначити, чим Росія готова поступитися.