У Трампа заверили, что не будут давать военную помощь россиянам

Рубио сообщил, что позиция Штатов по поводу помощи Киеву может измениться, если он "будет верить, что Украина серьезно предана миру"

Марко Рубио (Фото: ORLANDO BARRIA / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что США не будут оказывать военную помощь россиянам. Слова чиновника на пути в Саудовскую Аравию передает издание The New York Times.

"Я могу вас заверить, что мы не будем оказывать военную помощь россиянам", – заявил Рубио.

Также чиновник сообщил, что на предстоящих встречах в Джидде, скорее всего, он обсудит с украинскими чиновниками возобновление военной поддержки Киеву.

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По словам госсекретаря, позиция Штатов по поводу помощи может измениться, если он "будет верить, что Украина серьезно предана миру". До этого он говорил, что надеется "решить" этот вопрос в ходе переговоров в Саудовской Аравии.

Кроме того, Рубио подтвердил, что США все еще предоставляет Киеву разведывательную информацию, которая позволяет ему продолжать защищаться от российских атак. Ранее об этом сообщал спецпосланник президента США Стив Виткофф.

Госсекретарь утверждает, что Украине придется пойти на уступки по территории, которую Россия захватила с 2014 года, как часть любого соглашения об окончании войны.

Рубио считает, что Украине и РФ "следует прийти к пониманию того, что нет военного решения этой ситуации".

Он добавил, что в предстоящих переговорах с Москвой необходимо будет определить, чем Россия готова уступить.