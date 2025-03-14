Reuters: США готовы возобновить поставки в Украину бомб дальнего радиуса действия GLSDB

Бомбы были закуплены для Киева при администрации Джо Байдена

Запуск бомбы (фото: Boeing)

Соединенные Штаты готовы возобновить поставки в Украину высокоточных бомб большой дальности GLSDB после того, как их модернизировали для более эффективного противостояния российским средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Боеприпасы поступят на фоне сообщений Associated Press о том, что запасы дальнобойных ракет ATACMS в Украине исчерпаны.

Бомбы были закуплены при администрации 46-го президента США Джо Байдена с помощью Инициативы содействия безопасности Украины.

В последние недели 19 GLSDB были протестированы, чтобы оценить эффективность обновлений. По словам собеседников, часть модификаций предполагала усиление соединений внутри оружия для повышения его стойкости.

Повторный ввод GLSDB на поле боя может состояться в ближайшие дни, поскольку запасы уже есть в Европе. В последний раз украинцы применяли оружие несколько месяцев назад, отметил один из собеседников.

В мае 2024 года три неназванных собеседника Reuters рассказывали, что российские средства РЭБ не давали многим относительно новым украинским GLSDB большой дальности поразить намеченные цели.

На нужды украинской стороны американская компания Boeing решила открыть новую вкладку и предложила Пентагону новое оружие GLSDB с радиусом действия более 160 км. Такая бомба имеет небольшие крылья, расширяющие ее радиус действия, и она состоит из бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, оба из которых распространены в запасах США и относительно недороги.

Boeing отказался от комментариев.