У Украины закончились дальнобойные ракеты ATACMS – AР

Пуск ракеты ATACMS (Фото: John Hamilton / US Army)

Украина уже потратила ограниченный запас дальнобойных ракет ATACMS, которые ей предоставили США. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press, ссылаясь на неназванного американского чиновника и украинского депутата из оборонного комитета.

Американский собеседник журналистов рассказал, что США предоставили Украине менее 40 ракет ATACMS и они закончились в конце января 2025 года.

Высокопоставленные руководители из сферы обороны США, в том числе предыдущий глава Пентагона Ллойд Остин, заявляли, что Украине будет поставлено ограниченное количество ATACMS и что США и их союзники по НАТО считают более ценным в бою другое оружие.

СПРАВКА. ATACMS – твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса "земля – земля", которую производит американская компания Lockheed Martin. Она имеет дальность применения до 300 км. Пусковыми установками для ракет являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

В ноябре 2024 года США разрешили Украине применять ATACMS для ударов по России.

После этого Путин обновил "ядерную доктрину" России. Она предполагает возможность применения ядерного оружия в случае запуска баллистических ракет, которые могут угрожать России.