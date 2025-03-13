В України закінчились далекобійні ракети ATACMS – AР

Пуск ракети ATACMS (Фото: John Hamilton / US Army)

Україна вже витратила обмежений запас далекобійних ракет ATACMS, які їй надали США. Про це повідомило інформаційне агентство Associated Press, посилаючись на неназваного американського чиновника та українського депутата з оборонного комітету.

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Американський співрозмовник журналістів розповів, що США надали Україні менш як 40 ракет ATACMS і вони закінчилися наприкінці січня 2025 року.

Високопоставлені керівники зі сфери оборони США, включно з попереднім главою Пентагону Ллойдом Остіном, заявляли, що Україні буде поставлено обмежену кількість ATACMS і що США та їхні союзники по НАТО вважають більш цінною у бою іншу зброю.

ДОВІДКА. ATACMS – твердопаливна тактична балістична ракета класу "земля – земля", яку виробляє американська компанія Lockheed Martin. Вона має дальність застосування до 300 км. Пусковими установками для ракет є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.