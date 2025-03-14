Reuters: США готові відновити постачання в Україну бомб дальнього радіуса дії GLSDB

Бомби були закуплені для Києва за часів адміністрації Джо Байдена

Запуск бомби (Фото: Boeing)

Сполучені Штати готові відновити постачання в Україну високоточних бомб великої дальності GLSDB, після того, як їх модернізували для більш ефективного протистояння російським засобам радіоелектронної боротьби. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Боєприпаси надійдуть на тлі повідомлень Associated Press про те, що запаси далекобійних ракет ATACMS в Україні вичерпано.

Бомби були закуплені за часів адміністрації 46-го президента США Джо Байдена за допомогою Ініціативи сприяння безпеці України.

За останні тижні 19 GLSDB були протестовані, щоб оцінити ефективність оновлень. За словами співрозмовників, частина модифікацій передбачала посилення з’єднань усередині зброї для підвищення її стійкості.

Повторне введення GLSDB на поле бою може відбутися найближчими днями, оскільки запаси вже є в Європі. Востаннє українці застосовували зброю кілька місяців тому, зазначив один зі співрозмовників.

У травні 2024 року троє неназваних співрозмовників Reuters розповідали, що російські засоби РЕБ не давали багатьом відносно новим українським GLSDB великої дальності вразити намічені цілі.

На потреби української сторони американська компанія Boeing вирішила відкрити нове вкладення та запропонувала Пентагону нову зброю GLSDB з радіусом дії понад 160 км. Така бомба має невеликі крила, які розширюють її радіус дії, і вона складається з бомби малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетного двигуна M26, обидва з яких поширені в запасах США і відносно недорогі.

Boeing відмовився від коментарів.