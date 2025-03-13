Швеция объявила о новой военной помощи Украине почти на $300 млн: перечень
Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около $294 млн, сообщило правительство страны.
В 18 пакет военной поддержки вошли:
→ 18 самоходных артиллерийских установок Archer производства концерна BAE Systems (в 2023 году Швеция передала восемь таких систем);
→ пять контрбатарейных радиолокационных систем Arthur компании Saab (они необходимы для обнаружения снарядов и вычисления точек, из которых их выпустили, что облегчает борьбу с вражеской артиллерией);
→ финансовая поддержка оборонной промышленности Украины через датскую модель, которая может быть использована для изготовления 155-миллиметровых боеприпасов или САУ "Богдана".
Снабжение Arthur должно начаться в 2025 году, Archer – в 2026-м, отметили в шведском правительстве.
Кроме того, страна намерена участвовать в коалиции UDCG, направленной на координацию поддержки и усиления артиллерийского потенциала Украины и повышение оперативной совместимости с НАТО.
"Украина остро нуждается в артиллерии и артиллерийских боеприпасах. Это было приоритетом для Украины с начала полномасштабного вторжения России. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил это, когда я встречался с ним в выходные", – рассказал глава оборонного ведомства Швеции Пол Юнсон.
- 12 марта шведская оборонная компания Saab AB подписала меморандум о взаимопонимании с украинским Радиониксом, суть которого – стратегическое сотрудничество в сфере сенсоров и оборонной электроники с целью укрепления оборонных возможностей Украины.
- 13 марта Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании в оборонном сотрудничестве. Кроме того, страна выделяет Киеву новый пакет помощи на 200 млн евро.