Швеция объявила о новой военной помощи Украине почти на $300 млн: перечень

Украина получит контрбатарейные радиолокационные системы Arthur в 2025 году и САУ Archer в 2026 году

CАУ Archer (Фото: Генштаб ВСУ)

Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около $294 млн, сообщило правительство страны.

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В 18 пакет военной поддержки вошли:

→ 18 самоходных артиллерийских установок Archer производства концерна BAE Systems (в 2023 году Швеция передала восемь таких систем);

→ пять контрбатарейных радиолокационных систем Arthur компании Saab (они необходимы для обнаружения снарядов и вычисления точек, из которых их выпустили, что облегчает борьбу с вражеской артиллерией);

→ финансовая поддержка оборонной промышленности Украины через датскую модель, которая может быть использована для изготовления 155-миллиметровых боеприпасов или САУ "Богдана".

СПРАВКА Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км, в зависимости от боеприпаса. Шведская САУ Archer 155-мм калибра производится компанией Bofors, которая является частью британского оружейного концерна BAE Systems. Пушка базируется на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6. Скорострельность – 8-9 выстрелов в минуту, полный боекомплект из 21 снаряда может отстрелять за три минуты. Самоходная гаубица приводится в боевое положение за 30 секунд, столько же нужно на то, чтобы подготовиться к уходу с позиции. Дальность стрельбы – от 30 до 60 км, в зависимости от боеприпаса.

Снабжение Arthur должно начаться в 2025 году, Archer – в 2026-м, отметили в шведском правительстве.

Кроме того, страна намерена участвовать в коалиции UDCG, направленной на координацию поддержки и усиления артиллерийского потенциала Украины и повышение оперативной совместимости с НАТО.

"Украина остро нуждается в артиллерии и артиллерийских боеприпасах. Это было приоритетом для Украины с начала полномасштабного вторжения России. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил это, когда я встречался с ним в выходные", – рассказал глава оборонного ведомства Швеции Пол Юнсон.

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12 марта шведская оборонная компания Saab AB подписала меморандум о взаимопонимании с украинским Радиониксом, суть которого – стратегическое сотрудничество в сфере сенсоров и оборонной электроники с целью укрепления оборонных возможностей Украины.

13 марта Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании в оборонном сотрудничестве. Кроме того, страна выделяет Киеву новый пакет помощи на 200 млн евро.