Швеція оголосила про нову військову допомогу Україні на майже $300 млн: перелік
Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України коштом близько $294 млн, повідомив уряд країни.
До 18 пакета військової підтримки увійшли:
→ 18 самохідних артилерійських установок Archer виробництва концерну BAE Systems (у 2023-му Швеція передала вісім таких систем);
→ п'ять контрбатарейних радіолокаційних систем Arthur компанії Saab (вони потрібні для виявлення снарядів та обчислення точок, з яких їх випустили, що полегшує боротьбу з ворожою артилерією);
→ фінансова підтримка оборонної промисловості України через данську модель, яка може бути використана для виготовлення 155-міліметрових боєприпасів або САУ "Богдана".
Постачання Arthur має розпочатися у 2025 році, Archer – у 2026-му, зазначили у шведському уряді.
Окрім цього, країна має намір брати участь у коаліції UDCG, спрямованій на координацію підтримки та посилення артилерійського потенціалу України та підвищення оперативної сумісності з НАТО.
"Україна гостро потребує артилерії та артилерійських боєприпасів. Це було пріоритетом для України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на цьому, коли я зустрічався з ним у вихідні", – розповів голова оборонного відомства Швеції Пол Йонсон.
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