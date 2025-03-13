Швеція оголосила про нову військову допомогу Україні на майже $300 млн: перелік

Україна отримає контрбатарейні радіолокаційні системи Arthur у 2025 році та САУ Archer у 2026-му

CАУ Archer (Фото: Генштаб ЗСУ)

Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги для України коштом близько $294 млн, повідомив уряд країни.

До 18 пакета військової підтримки увійшли:

→ 18 самохідних артилерійських установок Archer виробництва концерну BAE Systems (у 2023-му Швеція передала вісім таких систем);

→ п'ять контрбатарейних радіолокаційних систем Arthur компанії Saab (вони потрібні для виявлення снарядів та обчислення точок, з яких їх випустили, що полегшує боротьбу з ворожою артилерією);

→ фінансова підтримка оборонної промисловості України через данську модель, яка може бути використана для виготовлення 155-міліметрових боєприпасів або САУ "Богдана".

ДОВІДКА Шведська САУ Archer 155-мм калібру виготовляється компанією Bofors, яка є частиною британського збройового концерну BAE Systems. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D із колісною формулою 6×6. Швидкострільність – 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект із 21 снаряда може відстріляти за три хвилини. Самохідна гаубиця приводиться в бойовий стан за 30 секунд, стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до виходу з позиції. Дальність стрільби – від 30 до 60 км, залежно від боєприпасу. Шведська САУ Archer 155-мм калібру виготовляється компанією Bofors, яка є частиною британського збройового концерну BAE Systems. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D із колісною формулою 6×6. Швидкострільність – 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект із 21 снаряда може відстріляти за три хвилини. Самохідна гаубиця приводиться в бойовий стан за 30 секунд, стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до виходу з позиції. Дальність стрільби – від 30 до 60 км, залежно від боєприпасу.

Постачання Arthur має розпочатися у 2025 році, Archer – у 2026-му, зазначили у шведському уряді.

Окрім цього, країна має намір брати участь у коаліції UDCG, спрямованій на координацію підтримки та посилення артилерійського потенціалу України та підвищення оперативної сумісності з НАТО.

"Україна гостро потребує артилерії та артилерійських боєприпасів. Це було пріоритетом для України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на цьому, коли я зустрічався з ним у вихідні", – розповів голова оборонного відомства Швеції Пол Йонсон.

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12 березня шведська оборонна компанія Saab AB підписала меморандум про взаєморозуміння з українською Радіонікс, суть якого – стратегічна співпраця у сфері сенсорів та оборонної електроніки з метою зміцнення оборонних можливостей України.

13 березня Україна та Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва. Крім того, країна виділяє Києву новий пакет допомоги на 200 млн євро.