Швеция передаст Украине восемь САУ Archer и 10 танков Leopard 2

Правительство Швеции готово передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer и 10 танков Leopard 2. Об этом сообщает Dagens Industri.

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Как отмечается, в январе правительство Швеции объявило о намерении предоставить Archer ВСУ, но добавило, что для этого требуется определенная подготовка.

Теперь эта подготовка завершена и правительство Швеции представило парламенту поправки к бюджету и попросило одобрить отправку Archer Украине.

В поправках к бюджету правительство также просит передать Украине 10 танков Leopard 2. О том, что это произойдет, было объявлено еще в середине февраля.

Вместе восемь артиллерийских орудий и 10 танков оцениваются в чуть более шесть миллиардов крон.

Archer – самоходная артиллерийская установка с восьмиметровыми пушечными стволами, быстро и точно стреляет.

Как отмечается, САУ Archer не может конкурировать с HIMARS по дальности стрельбы, но, по словам министра обороны Швеции Пола Джонсона, станет хорошим дополнением к "Химарсам".

"Они дадут украинцам возможность выводить из строя российские артиллерийские системы, – отметил Джонсон. – Можно сказать, что система Archer, – это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает Archer уникальным".

Как сообщается, пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет начать использовать Archer в бою. Надо обучить военных и создать вблизи с Украиной логистический хаб для обслуживания и ремонта.

Считается, что Украина сможет использовать одновременно шесть из восьми единиц САУ Archer на поле боя, поскольку две необходимо держать в резерве, чтобы иметь возможность, например, подобрать запчасти.

Швеция в настоящее время имеет 48 САУ Archer, из которых 24 используются шведскими вооруженными силами.

24 февраля сообщалось, что Украина получит от Швеции не только танки Leopard 2, но и ПВО: системы Hawk и Iris-T.

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Наталія Медведєва

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