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Украина получит от Швеции не только танки Leopard 2, но и ПВО: системы Hawk и Iris-T

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 16:51
Украина получит от Швеции не только танки Leopard 2, но и ПВО: системы Hawk и Iris-T - Фото
Перезарядка мобильной установки ПВО Hawk (Фото - Wikipedia)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил, что страна передает Украине около 10 танков Leopard 2, а также объявил о вкладе Швеции в скоординированную на международном уровне поставку систем противовоздушной обороны Hawk и Iris-T. Об соответствующем решении правительства он сообщил 24 февраля, передает SVT.

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"Украине нужны системы ПВО, для Украины абсолютно необходимо, чтобы Россия не получила господства в воздухе. Это способность, которую мы должны обеспечить в долгосрочной перспективе", – сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон о передаче Hawk и Iris-T.

Количество систем ПВО и сроки передачи не озвучивались.

Он также акцентировал на символичности объявления пакета военной помощи в годовщину полномасштабного российского вторжения.

"Это, конечно, знак с нашей стороны по отношению к России, но прежде всего по отношению к Украине, что мы поддерживаем их, представляя сегодня новый пакет вооружений", – сказал министр.

  • Сегодня стало известно, что шведское правительство намерено отправить в Украину в общей сложности 10 танков Leopard типа 2A5 и 2A6 для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

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Оксана Житнюк
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пво швеция военная помощь IRIS-T HAWK
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