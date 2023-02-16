Минобороны Швеции: Война идет в правильном направлении, Путин допустил решающие ошибки
Министр обороны Швеции Пол Йонсон считает, что война идет в правильном для Украины направлении. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.
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По его словам, в Европе нет усталости от помощи Украине, а российский диктатор Владимир Путин допустил две решающие ошибки — недооценил украинских воинов и волю граждан, а также недооценил Европейский союз и НАТО.
Он отметил, что Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон и остров Змеиный.
"Для украинского народа ситуация идет в правильном направлении. И мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать вашу независимость и территориальную целостность", — сказал министр.
Йонсон отбросил мысли о том, что временно оккупированный Крым нельзя возвращать военным путем, так как Россия аннексировала его незаконно.
"Для Швеции победа Украины в войне, восстановление территориальной целостности, независимости и свободы — это ключевой стратегический интерес", — резюмировал он.
- 19 января 2023 года министр обороны Швеции заявил, что его страна передаст Украине машины пехоты CV90 и самоходные артиллерийские установки Archer.
- 8 февраля Швеция одобрила пакет военной помощи Украине на $400 млн.
- 15 февраля министр обороны Швеции заявил, что страна рассматривает запрос Украины о возможном предоставлении истребителей Gripen, но в этом вопросе есть ограничения.
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