Дроны СБУ ночью поразили ключевые оборонные заводы в России – источник

Поражены завод "Базальт" в Московской области и "Сплав" в Туле

СБУ (Фото: Пресс-служба СБУ)

В ночь на 7 мая украинские дроны поразили ключевые оборонные заводы в России – "Базальт" и "Сплав". Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины.

По словам источника, ночью дроны СБУ поразили завод "Базальт" в Красноармейске Московской области. Это предприятие является ключевым в производстве оружия и боеприпасов для всех родов войск армии РФ. Там местные жители насчитали минимум семь взрывов, после которых начался пожар.

Также был атакован завод "Сплав" в городе Тула – единственное в РФ предприятие, проектирующее и разрабатывающее реактивные системы залпового огня и патроны. После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Также из-за активности украинских беспилотников россияне были вынуждены ввести в Московской области "план Ковер", включающий закрытие аэропортов. Это привело к серьезным проблемам с транспортом, и авиакомпании отменили сотни рейсов.

3 мая россияне пожаловались на атаку дронов и безэкипажных катеров на Краснодарский край.

4 мая в Брянской области загорелся завод "Стрела", работающий на ВПК России. Разрушены производственные и административные здания.

В ночь на 5 мая российскую столицу Москву якобы пытались атаковать неизвестные дроны. По сообщениям местных властей, БПЛА удалось сбить средствами противовоздушной обороны.