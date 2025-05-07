Дроны СБУ ночью поразили ключевые оборонные заводы в России – источник
СБУ (Фото: Пресс-служба СБУ)

В ночь на 7 мая украинские дроны поразили ключевые оборонные заводы в России – "Базальт" и "Сплав". Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины.

По словам источника, ночью дроны СБУ поразили завод "Базальт" в Красноармейске Московской области. Это предприятие является ключевым в производстве оружия и боеприпасов для всех родов войск армии РФ. Там местные жители насчитали минимум семь взрывов, после которых начался пожар.

Также был атакован завод "Сплав" в городе Тула – единственное в РФ предприятие, проектирующее и разрабатывающее реактивные системы залпового огня и патроны. После прилетов дронов на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Также из-за активности украинских беспилотников россияне были вынуждены ввести в Московской области "план Ковер", включающий закрытие аэропортов. Это привело к серьезным проблемам с транспортом, и авиакомпании отменили сотни рейсов.

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