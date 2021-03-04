Государственная пограничная служба задержала в аэропорту "Борисполь" российскую актрису и модель, которая незаконно посещала территорию оккупированного РФ Крыма. Об этом заявили в пресс-службе ГПС.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По информации источников Интерфакс-Украина, речь идет о модели Елене Галициной.

Сообщается, что она приезжала на украинский полуостров с целью отдыха, туда она въезжала автомобилем через Керченский мост и авиарейсом.

По словам Галициной, первый раз она несколько месяцев находилась в оккупированном Крыму.

20 октября 2020 года российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территориюУкраины, запретили въезд в Украину на три года.

19 ноября российского актера Кирилла Гребенщикова не пустили в Украину. Он получил запрет на въезд сроком на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма.

Читайте также: "Ездила к подруге" в Крым. Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину – видео

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.