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"Первый раз я несколько месяцев была". В Украину не пустили российскую фотомодель – видео видео

04.03.2021, 15:46
Скриншот из видео
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Государственная пограничная служба задержала в аэропорту "Борисполь" российскую актрису и модель, которая незаконно посещала территорию оккупированного РФ Крыма. Об этом заявили в пресс-службе ГПС. 

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По информации источников Интерфакс-Украина, речь идет о модели Елене Галициной. 

Сообщается, что она приезжала на украинский полуостров с целью отдыха, туда она въезжала автомобилем через Керченский мост и авиарейсом. 

По словам Галициной, первый раз она несколько месяцев находилась в оккупированном Крыму. 

  • 20 октября 2020 года российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территориюУкраины, запретили въезд в Украину на три года.
  • 19 ноября российского актера Кирилла Гребенщикова не пустили в Украину. Он получил запрет на въезд сроком на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма.

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Станислав Стороженко
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елена галицына ГПС Крым оккупация
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