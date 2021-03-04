Государственная пограничная служба задержала в аэропорту "Борисполь" российскую актрису и модель, которая незаконно посещала территорию оккупированного РФ Крыма. Об этом заявили в пресс-службе ГПС.
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По информации источников Интерфакс-Украина, речь идет о модели Елене Галициной.
Сообщается, что она приезжала на украинский полуостров с целью отдыха, туда она въезжала автомобилем через Керченский мост и авиарейсом.
По словам Галициной, первый раз она несколько месяцев находилась в оккупированном Крыму.
- 20 октября 2020 года российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территориюУкраины, запретили въезд в Украину на три года.
- 19 ноября российского актера Кирилла Гребенщикова не пустили в Украину. Он получил запрет на въезд сроком на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма.
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