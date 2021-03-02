Государственная пограничная служба не пустила в Украину заслуженную артистку России Розу Хайруллину из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

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Хайруллина прилетела в "Борисполь" из Минска – ее уже вернули обратным рейсом в столицу Беларуси.

Во время разговора с пограничниками она призналась, что посещала Крым с целью приватного визита весной прошлого года, а в Украину ехала для участия в съемках.

"У меня там (в Крыму – ред.) живет подруга. Она строила набережную и попросила, чтобы я сфоткалась и люди туда пришли. Я приезжала туда на один день, чтобы открыть эту набережную", – сказала Хайруллина.

Артистка получила запрет на въезд в Украину сроком на три года, отметили в ГПС.

20 октября 2020 года российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года.

19 ноября российского актера Кирилла Гребенщикова не пустили в Украину. Он получил запрет на въезд сроком на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма.

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Станислав Стороженко

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