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"Ездила к подруге" в Крым. Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину – видео видео

02.03.2021, 12:24
Скриншот из видео (Mike Tyson/YouTube)
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Государственная пограничная служба не пустила в Украину заслуженную артистку России Розу Хайруллину из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГПС. 

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Хайруллина прилетела в "Борисполь" из Минска – ее уже вернули обратным рейсом в столицу Беларуси. 

Во время разговора с пограничниками она призналась, что посещала Крым с целью приватного визита весной прошлого года, а в Украину ехала для участия в съемках.

"У меня там (в Крыму – ред.) живет подруга. Она строила набережную и попросила, чтобы я сфоткалась и люди туда пришли. Я приезжала туда на один день, чтобы открыть эту набережную", – сказала Хайруллина.

Артистка получила запрет на въезд в Украину сроком на три года, отметили в ГПС. 

  • 20 октября 2020 года российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года.
  • 19 ноября российского актера Кирилла Гребенщикова не пустили в Украину. Он получил запрет на въезд сроком на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма.

Читайте также: Незаконно посещала Крым. Пограничники не пустили в Украину российскую актрису – видео

Станислав Стороженко
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Россия Крым актриса оккупация Борисполь ГПС
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