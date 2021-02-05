Работники Государственной пограничной службы не пустили в Украину актрису из России, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

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Отмечается, что актриса играла в главной роли в сериале "Непотопляемая", съемки которого проходили на оккупированном РФ полуострове.

"На полуостров она попала с нарушением установлен порядок въезда и выезда", – говорят пограничники.

Гражданке РФ вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Ее вернули обратно в страну вылета – Турцию.

По данным пропагандистских ресурсов, главную роль в сериале играет Глафира Тарханова.

20 октября российскому пропагандисту с телеканала Россия-1 Борису Корчевникову, который за несколько дней въехал на территорию Украины, запретили въезд в Украину на три года.

19 ноября российского актера Кирилла Гребенщикова не пустили в Украину. Он получил запрет на въезд сроком на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма.

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Станислав Стороженко

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