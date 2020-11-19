"Хочу багаж и улететь в Москву". Актеру Гребенщикову закрыли въезд в Украину – видео

В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, ему закрыли въезд в страну на три года за противоправное посещение оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
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Отмечается, что Гребенщиков прилетел в аэропорт Борисполь рейсом из Минска. Говорил, что в Украине намерен участвовать в телевизионных съемках.
Однако пограничники установили, что ранее актер незаконно ездил на съемки в Крым. Гребенщиков отрицал посещение оккупированного полуострова, но и не смог объяснить свое прошлогоднее пребывание в Крыму.
В связи с этим актеру закрыли въезд в Украину на три года. Когда правоохранитель зачитывал сроки апелляции, актер перебил: "Я хочу получить багаж и улететь в Москву". Россиянина отправили обратным рейсом в Беларусь.
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