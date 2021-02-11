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Минкульт внес семерых артистов из России в санкционные списки

11.02.2021, 16:36
Минкульт внес семерых артистов из России в санкционные списки - Фото
Кадр из фильма А.Пиманова Крым

9 и 11 февраля Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских актеров. Об этом сообщается на сайте Минкульта.

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Согласно списку, 9 февраля в список добавили Константина Кабанова и Павла Бердникова. 

11 февраля в перечень внесли Алексея Александрова, Олега Бляхорчука, Михаила Кузнецова, Романа Курцына и Евгению Лапову.

Первые пять – участники группы "Хор Турецкого", последние два актера снялись в главных ролях художественного фильма российского режиссера Алексея Пиманова "Крым", где изображена оккупация украинского полуострова.

Минкульт формирует санкционный список на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

По законодательству запрещено транслировать передачи или фильмы, участниками которых является лицо, попавшее в список представляющих угрозу нацбезопасности, также запрещены гастроли с их участием.

  • 26 января в перечень были внесены российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова (Юлия Беретта).
  • 29 января –  еще пять российских артистов. Их гастроли в Украине запрещены.
Наталия Медведева
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санкции актеры Минкульт
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