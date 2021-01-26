UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российской певице Алене Апиной запретили гастроли в Украине

26.01.2021, 06:37
Российской певице Алене Апиной запретили гастроли в Украине - Фото
Алена Апина (скриншот с видео)

Российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова (Юлия Беретта) внесены Министерством культуры и информационной политики в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Артистки оказались в черном списке на основе обращения СБУ. В министерстве подчеркнули, что по законодательству это происходит автоматически, так как оно не наделено полномочиями принимать решение, включать кого-то в список, или нет.

По законодательству запрещено транслировать передачи или фильмы, одним из участников которых является лицо, попавшее в список несущих угрозу нацбезопасности, также запрещены гастроли с их участием.

В марте 2019 года в интервью DW Апина заявила, что не может сказать, чей Крым: "Наш Крым, не наш Крым – у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему".

Апина находится в базе данных сайта "Миротворец". По информации сайта, Апина в 2018 году выступала в оккупированном Луганске, а в 2019 году незаконно посещала Крым.

Глебова ездила в Крым после его оккупации Россией, о чем сообщала в соцсетях.

Апина – эстрадная певица, экс-солистка группы "Комбинация", композитор, радиоведущая и актриса.

Глебова – певица и актриса, бывшая участница группа "Стрелки".

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Министерство культуры сбу запрет на въезд Алена Апина Юлия Глебова

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 