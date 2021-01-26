Российской певице Алене Апиной запретили гастроли в Украине

Российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова (Юлия Беретта) внесены Министерством культуры и информационной политики в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

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Артистки оказались в черном списке на основе обращения СБУ. В министерстве подчеркнули, что по законодательству это происходит автоматически, так как оно не наделено полномочиями принимать решение, включать кого-то в список, или нет.

По законодательству запрещено транслировать передачи или фильмы, одним из участников которых является лицо, попавшее в список несущих угрозу нацбезопасности, также запрещены гастроли с их участием.

В марте 2019 года в интервью DW Апина заявила, что не может сказать, чей Крым: "Наш Крым, не наш Крым – у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему".

Апина находится в базе данных сайта "Миротворец". По информации сайта, Апина в 2018 году выступала в оккупированном Луганске, а в 2019 году незаконно посещала Крым.

Глебова ездила в Крым после его оккупации Россией, о чем сообщала в соцсетях.

Апина – эстрадная певица, экс-солистка группы "Комбинация", композитор, радиоведущая и актриса.

Глебова – певица и актриса, бывшая участница группа "Стрелки".

20 ноября 2020 года в черный список попал российский музыкант Максим Фадеев.

Денис Юдин

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