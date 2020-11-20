Российского музыканта Фадеева включили в список угрожающих нацбезопасности лиц

Это сделано по представлению Службы безопасности Украины

Российского музыканта Максима Фадеева включили в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

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Это сделано по представлению Службы безопасности Украины, уточнили в министерстве.

Там отметили, что процедура осуществляется автоматически, так как Минкультуры не наделено полномочиями решать, включать или не включать кого-либо в указанный список.

В мае 2020 г Фадееву запретили въезд в Украину.







Вадим Ребрина

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