Российского музыканта Фадеева включили в список угрожающих нацбезопасности лиц
20.11.2020, 17:16
Максим Фадеев (фото - facebook.com/MaximFadeevGalaxy)
Это сделано по представлению Службы безопасности Украины
Российского музыканта Максима Фадеева включили в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
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Это сделано по представлению Службы безопасности Украины, уточнили в министерстве.
Там отметили, что процедура осуществляется автоматически, так как Минкультуры не наделено полномочиями решать, включать или не включать кого-либо в указанный список.
В мае 2020 г Фадееву запретили въезд в Украину.
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