UA

Российского музыканта Фадеева включили в список угрожающих нацбезопасности лиц

20.11.2020, 17:16
Российского музыканта Фадеева включили в список угрожающих нацбезопасности лиц - Фото
Максим Фадеев (фото - facebook.com/MaximFadeevGalaxy)

Это сделано по представлению Службы безопасности Украины

Российского музыканта Максима Фадеева включили в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это сделано по представлению Службы безопасности Украины, уточнили в министерстве.

Там отметили, что процедура осуществляется автоматически, так как Минкультуры не наделено полномочиями решать, включать или не включать кого-либо в указанный список.

В мае 2020 г Фадееву запретили въезд в Украину. 



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
сбу нацбезопасность минкультуры максим фадеев

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме
 