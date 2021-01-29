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Пятерым российским артистам запретили гастроли в Украине

29.01.2021, 17:43
Пятерым российским артистам запретили гастроли в Украине - Фото
Ольга Кормухина (скриншот с видео)

Министерство культуры внесло в перечень лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны, еще пять российских артистов. Их гастроли в Украине запрещены.

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Минкульт сделал это на основании информации от СБУ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Подробности о причинах такого решения не уточняются.

В список внесены Ольга Кормухина, солистка группы 5sta Family Ольга Засульская (псевдоним Лоя), музыканты Игорь Саруханов, Денис Клявер и певец Марк Тишман.

По законодательству запрещено транслировать передачи или фильмы, участниками которых является лицо, попавшее в список представляющих угрозу нацбезопасности, также запрещены гастроли с их участием.

26 января в перечень были внесены российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова (Юлия Беретта).

Вадим Ребрина
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сбу нацбезопасность минкультуры

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