Пятерым российским артистам запретили гастроли в Украине
Министерство культуры внесло в перечень лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны, еще пять российских артистов. Их гастроли в Украине запрещены.
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Минкульт сделал это на основании информации от СБУ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Подробности о причинах такого решения не уточняются.
В список внесены Ольга Кормухина, солистка группы 5sta Family Ольга Засульская (псевдоним Лоя), музыканты Игорь Саруханов, Денис Клявер и певец Марк Тишман.
По законодательству запрещено транслировать передачи или фильмы, участниками которых является лицо, попавшее в список представляющих угрозу нацбезопасности, также запрещены гастроли с их участием.
26 января в перечень были внесены российские певицы Алена Апина и Юлия Глебова (Юлия Беретта).
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