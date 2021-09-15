Моргенштерн вновь попал в список невъездных в Украину

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) вновь попал в список невъездных в Украину лиц. Обновленный сегодня, 15 сентября 2021 года, список опубликован на сайте Минкульта.

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Список лиц, представляющих опасность для нацбезопасности, предоставляется СБУ и публикуется Минкультом. По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, позиция ведомства по Моргенштерну основана на лингвистической экспертизе, которая подтвердила, что в творчестве рэпера "пропагандируется культ насилия и жестокости, употребления и распространения наркотиков". Это создает угрозу возникновения конфликтов по отношению к организаторам и участникам концертов, считают в СБУ.

В списке значатся Валеев Алишер Тагирович (с 29 апреля 2021 года) и Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15 сентября 2021 года).

Денис Юдин

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