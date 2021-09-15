Моргенштерн вновь попал в список невъездных в Украину
Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) вновь попал в список невъездных в Украину лиц. Обновленный сегодня, 15 сентября 2021 года, список опубликован на сайте Минкульта.
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Список лиц, представляющих опасность для нацбезопасности, предоставляется СБУ и публикуется Минкультом. По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, позиция ведомства по Моргенштерну основана на лингвистической экспертизе, которая подтвердила, что в творчестве рэпера "пропагандируется культ насилия и жестокости, употребления и распространения наркотиков". Это создает угрозу возникновения конфликтов по отношению к организаторам и участникам концертов, считают в СБУ.
В списке значатся Валеев Алишер Тагирович (с 29 апреля 2021 года) и Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15 сентября 2021 года).
- 8 декабря 2019 года Моргенштерн, выступая в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е****й показухой".
- На лето 2021-го Моргенштерн планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве. Однако 29 апреля Минкульт по заявлению СБУ внес его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. СБУ заявила, что теперь он не сможет ездить на гастроли в Украине.
- 17 июня Окружной админсуд Киева заявил, что Моргенштерн подал иск против СБУ и хочет отменить включение его в список. В СБУ заявили, что готовы судиться. 2 июля ОАСК открыл дело по заявлению Моргенштерна.
- На ноябрь 2021-го Моргенштерн планировал концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.
- 13 сентября в СБУ заявили, что Моргенштерну запрещено давать концерты в Украине.
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