"Готовы к суду". В СБУ отреагировали на иск российского рэпера Моргенштерна

Служба безопасности Украины готова защищать свою позицию в суде с российским рэпером Моргенштерном (настоящее имя – Алишер Валеев), который подал против нее иск и оспаривает включение его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Об этом сообщил LIGA.net спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Он подчеркнул, что СБУ действует "исключительно в рамках законодательства".

По его словам, в письме СБУ Минкульту была "аргументированная позиция", почему спецслужба рекомендовала внести Моргенштерна в список лиц, угрожающих нацбезопасности.

"Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", – добавил Дехтяренко.

По его словам, СБУ в письме Минкульту указывала что, по ее мнению, Моргенштерн "среди прочего во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотиков". В спецслужбе считают, что это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта.

8 декабря 2019 года Моргенштерн, выступая в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е**ной показухой".

На лето 2021-го Моргенштерн планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве. Однако 29 апреля Минкульт внес его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. СБУ заявило, что теперь он не сможет ездить на гастроли в Украине.

Сегодня скандальный Окружной админсуд Киева заявил, что Моргенштерн подал иск против СБУ и хочет отменить включение его в список. ОАСК еще не решил, будет ли открывать админдело по иску рэпера.

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Марк Сировой

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