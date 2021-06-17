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"Готовы к суду". В СБУ отреагировали на иск российского рэпера Моргенштерна

17.06.2021, 17:52
Артем Дехтяренко (скриншот видео СБУ)

Служба безопасности Украины готова защищать свою позицию в суде с российским рэпером Моргенштерном (настоящее имя – Алишер Валеев), который подал против нее иск и оспаривает включение его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Об этом сообщил LIGA.net спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Он подчеркнул, что СБУ действует "исключительно в рамках законодательства".

По его словам, в письме СБУ Минкульту была "аргументированная позиция", почему спецслужба рекомендовала внести Моргенштерна в список лиц, угрожающих нацбезопасности.

"Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", – добавил Дехтяренко.

По его словам, СБУ в письме Минкульту указывала что, по ее мнению, Моргенштерн "среди прочего во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотиков". В спецслужбе считают, что это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта.

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Марк Сировой
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