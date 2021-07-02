UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОАСК открыл дело по иску Моргенштерна против СБУ из-за запрета на въезд в Украину

02.07.2021, 14:02
ОАСК открыл дело по иску Моргенштерна против СБУ из-за запрета на въезд в Украину - Фото
Моргенштерн. Кадр из клипа Cadillac

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) к СБУ из-за внесения его в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Моргенштерн подал иск еще 22 июня 2021 года, но он был оставлен без движения из-за недочетов. После их устранения суд открыл дело, которое будет рассматриваться по упрощенной процедуре, без уведомления его участников.

Моргенштерн просит ОАСК признать противоправными действия СБУ и приказ Министерства культуры о внесении его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Также он просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете для него въезда в Украину.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рэпер ОАСК сбу иск моргенштерн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 