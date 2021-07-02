ОАСК открыл дело по иску Моргенштерна против СБУ из-за запрета на въезд в Украину

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) к СБУ из-за внесения его в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Моргенштерн подал иск еще 22 июня 2021 года, но он был оставлен без движения из-за недочетов. После их устранения суд открыл дело, которое будет рассматриваться по упрощенной процедуре, без уведомления его участников.

Моргенштерн просит ОАСК признать противоправными действия СБУ и приказ Министерства культуры о внесении его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Также он просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете для него въезда в Украину.

Денис Юдин

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