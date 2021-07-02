ОАСК открыл дело по иску Моргенштерна против СБУ из-за запрета на въезд в Украину
02.07.2021, 14:02
Моргенштерн. Кадр из клипа Cadillac
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) к СБУ из-за внесения его в список лиц, угрожающих безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба суда.
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Моргенштерн подал иск еще 22 июня 2021 года, но он был оставлен без движения из-за недочетов. После их устранения суд открыл дело, которое будет рассматриваться по упрощенной процедуре, без уведомления его участников.
Моргенштерн просит ОАСК признать противоправными действия СБУ и приказ Министерства культуры о внесении его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Также он просит ОАСК истребовать у СБУ постановление о запрете для него въезда в Украину.
- 8 декабря 2019 года Моргенштерн, выступая в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е****й показухой".
- На лето 2021-го Моргенштерн планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве. Однако 29 апреля Минкульт по заявлению СБУ внес его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. СБУ заявило, что теперь он не сможет ездить на гастроли в Украине.
- 17 июня ОАСК заявил, что Моргенштерн подал иск против СБУ и хочет отменить включение его в список. В СБУ заявили, что готовы судиться.
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