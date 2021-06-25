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ОАСК оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна против СБУ

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 17:38
ОАСК оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна против СБУ - Фото
Моргенштерн (фото - morgen_shtern, Instagram)

Окружной админсуд Киева оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) против Службы безопасности Украины. Об этом сообщила в комментарии LIGA.net пресс-секретарь ОАСК Наталья Мостовая.

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"Пришло исковое заявление (Моргенштерна, – ред.). Во время рассмотрения вопроса об открытии производства суд установил, что оно не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства", – сказала она.

По ее словам, суд оставил иск без движения для устранения истцом недочетов. "Тут ничего уникального нет, так бывает, это касается не только одного иска", - добавила спикер ОАСК.

Она также подчеркнула, что истцу дается на исправление недочетов в иске пять дней с момента получения им соответсвующего постановления суда, а не со дня принятия такого постановления.

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Марк Сировой
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рэпер сбу иск моргенштерн
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