ОАСК оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна против СБУ
Окружной админсуд Киева оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) против Службы безопасности Украины. Об этом сообщила в комментарии LIGA.net пресс-секретарь ОАСК Наталья Мостовая.
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"Пришло исковое заявление (Моргенштерна, – ред.). Во время рассмотрения вопроса об открытии производства суд установил, что оно не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства", – сказала она.
По ее словам, суд оставил иск без движения для устранения истцом недочетов. "Тут ничего уникального нет, так бывает, это касается не только одного иска", - добавила спикер ОАСК.
Она также подчеркнула, что истцу дается на исправление недочетов в иске пять дней с момента получения им соответсвующего постановления суда, а не со дня принятия такого постановления.
- 8 декабря 2019 года Моргенштерн, выступая в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е****й показухой".
- На лето 2021-го Моргенштерн планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве. Однако 29 апреля Минкульт по заявлению СБУ внес его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. СБУ заявило, что теперь он не сможет ездить на гастроли в Украине.
- 17 июня ОАСК заявил, что Моргенштерн подал иск против СБУ и хочет отменить включение его в список. В СБУ заявили, что готовы судиться.
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