ОАСК оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна против СБУ

Окружной админсуд Киева оставил без движения иск российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) против Службы безопасности Украины. Об этом сообщила в комментарии LIGA.net пресс-секретарь ОАСК Наталья Мостовая.

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"Пришло исковое заявление (Моргенштерна, – ред.). Во время рассмотрения вопроса об открытии производства суд установил, что оно не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства", – сказала она.

По ее словам, суд оставил иск без движения для устранения истцом недочетов. "Тут ничего уникального нет, так бывает, это касается не только одного иска", - добавила спикер ОАСК.

Она также подчеркнула, что истцу дается на исправление недочетов в иске пять дней с момента получения им соответсвующего постановления суда, а не со дня принятия такого постановления.

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Марк Сировой

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