Зеленский поддержал усиление контроля над въездом граждан России в Украину

Президент Владимир Зеленский поддержал усиления режима контроля над въездом граждан РФ на территорию Украины. Об этом говорится в его ответе на петицию о введении визового режима для граждан РФ.

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Автор электронной петиции, размещенной на сайте ОП 11 февраля, предложил ввести визовый режим для граждан Российской Федерации.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным, поэтому необходимость усиления режима контроля над въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – говорится в ответе президента.

Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "проработать указанный вопрос".

2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей.

Вадим Ребрина

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