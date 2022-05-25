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Зеленский поддержал усиление контроля над въездом граждан России в Украину

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 20:24
Зеленский поддержал усиление контроля над въездом граждан России в Украину - Фото
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский поддержал усиления режима контроля над въездом граждан РФ на территорию Украины. Об этом говорится в его ответе на петицию о введении визового режима для граждан РФ.

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Автор электронной петиции, размещенной на сайте ОП 11 февраля, предложил ввести визовый режим для граждан Российской Федерации.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным, поэтому необходимость усиления режима контроля над въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – говорится в ответе президента.

Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "проработать указанный вопрос".

  • 2 мая петиция о введении визового режима с Россией набрала более 25 000 подписей. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский
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