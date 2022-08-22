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"Провести черту между властью и народом". США не поддерживают отмену виз для россиян

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 21:19
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

Соединенные Штаты не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил в понедельник представитель Госдепартамента, сообщает CNN.

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"США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, уязвимых к нарушениям прав человека. Для нас также очевидно, что важно провести черту между действиями российского правительства и его политикой в Украине и народом России", — говорится в заявлении.

Представитель добавил, что США "сотрудничали с союзниками и партнерами, чтобы возложить издержки, включая визовые ограничения, для кремлевских чиновников и их помощников".

С 24 февраля 2022 года Соединенные Штаты предприняли шаги по введению визовых ограничений почти для 5000 человек в ответ на вторжение России в Украину, отметил чиновник. "Мы продолжим выявлять причастных к российскому вторжению и будем призывать к ответственности за их поведение. Мы используем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности", – сказал он.

  • 8 августа Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян.  Эту идею поддержали Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания. Против выступили Кипр и Греция. 
  • Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил за избирательный подход к выдаче виз в Европейский Союз гражданам России. 
Вадим Ребрина
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Россия США виза
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