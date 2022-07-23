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Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев – RTL

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 18:50
Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев – RTL - Фото
Алексей Макеев (Фото: Facebook)

Новым послом Украины в Германии может стать специальный представитель по санкционной политике в Министерстве иностранных дел Алексей Макеев. Об этом сообщает немецкое издание RTL со ссылкой на источники.

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По информации издания, о назначении Макеева на новую должность могут сообщить немецкой стороне ориентировочно через две недели.

С мая 2020 года Алексей Макеев работает на должности специального представителя МИД по санкционной политике и является членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. 

  • 9 июля Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника вместе с послами Венгрии, Норвегии, Чехии и ряда других стран.
  • Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Мельник может занять должность заместителя министра иностранных дел.

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Наталия Фреик
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Германия посол андрей мельник алексей макеев
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