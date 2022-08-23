США намерены выделить около $3 млрд на долгосрочное укрепление обороны Украины – AP

США намерены объявить 24 августа о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около $3 млрд. Об этом официальные источники сообщили Associated Press.

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Агентство утверждает, ссылаясь на свои официальные источники, что администрация США планирует объявить о дополнительной помощи размером примерно в $3 млрд для обучения и оснащения украинских войск.

Об этом будет объявлено 24 августа, в День независимости Украины и конец шестого месяца с начала полномасштабного вторжения России. По сообщению источников, средства будут направлены на финансирование контрактов на дроны, оружие и оборудование, которое может появиться на поле боя только через год или два.

Источники сообщают, что новое финансирование предназначено в основном для укрепления обороноспособности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в то время как предыдущие поставки были сосредоточены на неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах.

До этого пакета администрация президента Джо Байдена предоставила Украине военную помощь на общую сумму около $10,6 млрд.

18 августа два десятка военных экспертов, специалистов по национальной безопасности и дипломатов призвали Белый Дом предоставить Украине оружие большой дальности для противостояния России, в частности ракеты ATACMS.

19 августа стало известно, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. В этот пакет войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, 16 гаубиц с боеприпасами; 1000 Javelin, 1500 тяжелых противотанковых ракетных комплексов и многое другое.

Сергей Бережной

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