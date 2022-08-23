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Полностью изменить ход войны можно за $200 млн. Это меньше цены яхты ru-олигарха – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 09:24
Полностью изменить ход войны можно за $200 млн. Это меньше цены яхты ru-олигарха – Подоляк - Фото
Пусковые установки HIMARS (фото - USMC, Melanye Martinez)

Цена достижения огневого паритета с войсками страны-оккупанта России "меньше стоимости яхты российского олигарха". Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, намекая, что Вооруженным Силам Украины нужно больше ракетных систем М142 HIMARS, чтобы переломить ход войны.

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Он написал, что стоимость одной пусковой установки – $4 млн (без боеприпасов), масштабировал это до 50 установок и получил цифру $200 млн.

"Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики российской армии меньше, чем… одной яхты российского олигарха. Это точно не все деньги мира, но это то, что полностью изменило бы течение этой войны", – обратился он к администрации США.

  • 18 августа в США почти 20 военных и дипломатов призвали Белый дом дать Украине ATACMS. Госдеп ответил.

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Евгений Пилипенко
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