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Украина получила от США системы ПВО NASAMS — Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 23:06
Украина получила от США системы ПВО NASAMS — Зеленский - Фото
Система NASAMS (Фото: Flickr/kongsberg)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом он сказал в интервью CBS News.

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"Я хочу поблагодарить президента Байдена за позитивное решение, которое уже принято. И Конгресс США. Мы получили NASAMS. Это системы ПВО. Но поверьте, этого даже близко не хватит, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине нужна безопасность, чтобы привлечь наших сограждан домой. "Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и будут платить налоги, и тогда у нас не будет дефицита в 5 миллиардов долларов в нашем бюджете. Так что это будет позитив для всех", – сказал президент.

СПРАВКА. Батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell.
  • 27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.
  • В Пентагоне заявили, что системы NASAMS заметно повлияют на поле боя в Украине.



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский пво NASAMS
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