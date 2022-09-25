Украина получила от США системы ПВО NASAMS — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США системы противовоздушной обороны NASAMS. Об этом он сказал в интервью CBS News.
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"Я хочу поблагодарить президента Байдена за позитивное решение, которое уже принято. И Конгресс США. Мы получили NASAMS. Это системы ПВО. Но поверьте, этого даже близко не хватит, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты, дома украинцев", – сказал Зеленский.
Он отметил, что Украине нужна безопасность, чтобы привлечь наших сограждан домой. "Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и будут платить налоги, и тогда у нас не будет дефицита в 5 миллиардов долларов в нашем бюджете. Так что это будет позитив для всех", – сказал президент.
- 27 августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.
- В Пентагоне заявили, что системы NASAMS заметно повлияют на поле боя в Украине.
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