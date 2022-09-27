Украине сначала передадут две батареи NASAMS — спикер Воздушных сил ВСУ

Украине сначала передадут две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, это до 16 пусковых установок. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS – это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", – сказал он.

По словам Игната, дальше "надо смотреть на мощности производства или делать на дипломатическом уровне шаги, чтобы нам мир помогал именно этими системами, которых нам нужно достаточно много".

Игнат сообщил, что первые NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.

25 сентября президент Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина получила от США системы противовоздушной обороны NASAMS.

На следующий день представитель президента Сергей Никифоров уточнил, что "получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили".

Вадим Ребрина

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