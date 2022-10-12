Осуждение России за незаконную аннексию территории Украины. Какие страны голосовали против
12.10.2022, 23:42
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12 октября подавляющее большинство участников 11-й экстренной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за осуждение незаконной аннексии территории Украины Россией. Пять стран были против.
Против проголосовали:
- Россия;
- Беларусь;
- Северная Корея;
- Сирия;
- Никарагуа.
35 стран воздержались, среди них: Китай, Индия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, несколько стран Африки и Азии.
- 2 марта на Генассамблее ООН 141 страна осудила вторжение России в Украину.
- 23 сентября оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ, а 27 сентября объявили "итоги" - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%. 5 октября Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области теперь "приняты в состав РФ".
- Лидеры стран Европейского совета заявили, что не признают и никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.
- 30 сентября Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую заявление России о якобы аннексии временно оккупированных украинских территорий.
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