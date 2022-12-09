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Марокко первым в Африке предоставит военную помощь Украине – Le Journal de l’Afrique

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 22:34
Марокко первым в Африке предоставит военную помощь Украине – Le Journal de l’Afrique - Фото
Танк Т-72Б (Фото: Flickr/Ak Pk)

Марокко по рекомендации США поставит в Украину запасные части для танков Т-72. Об этом сообщает Le Journal de l’Afrique.

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Как отмечается, Вашингтон еще весной начал переговоры с союзниками о поставке Украине танков Т-72.

По информации Le Journal de l’Afrique, взаимодействие с Марокко началось после того, как Франция передала Украине САУ CAESAR, которые изначально были заказаны Рабатом.

По данным источников, американская дипломатия расширяет свои операции по получению оружия для Украины на Африку.

"В условиях строжайшей секретности ей удалось убедить Рабат поставить Киеву запчасти для бронетехники Т-72", – говорится в статье.

Сообщается, что Королевские вооруженные силы Марокко имеют несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, приобретенных в период с 1999 по 2001 год в Беларуси.

Читайте также: США работают над передачей ПВО Украине и хотят инвестировать в советское оружие – Блинкен

Наталія Медведєва
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война африка танки Марокко военная помощь т-72
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