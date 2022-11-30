США работают над передачей ПВО Украине и хотят инвестировать в советское оружие – Блинкен

Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО сосредоточены на поставках в Украину систем противовоздушной обороны, а также намерены инвестировать в возобновление производства боеприпасов для советских вооружений. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии CNN в Бухаресте, где проходит встреча глав МИД стран НАТО.

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"Сейчас мы очень сосредоточены на системах противовоздушной обороны, и не только мы, многие другие страны", – сказал Блинкен.

Он добавил, что союзники работают над тем, чтобы украинцы получили системы ПВО как можно быстрее и были обучены максимально эффективному их использованию и обслуживанию.

Блинкен не стал уточнять, поставит ли Пентагон Украине систему противоракетной обороны Patriot, но сказал, что США работают над тем, чтобы "в любой момент времени у украинцев были самые эффективные систем, чтобы справиться с угрозой, с которой они сталкиваются".

Госсекретарь США сообщил, что НАТО планирует инвестировать в системы вооружений советской эпохи, используемые в Украине.

"Мы рассматриваем все варианты, чтобы убедиться, что украинцы получат то, что им нужно и что может быть для них наиболее эффективным. Часть идет на системы советской эпохи, которые десятилетиями хранились у них на вооружении, и, например, на обеспечение наличия боеприпасов для этих систем. В некоторых случаях это может потребовать производства вещей, которые не производились какое-то время", – сказал Блинкен.

27 ноября издание The New York Times сообщило, что НАТО обсуждает инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советских времен для украинского артиллерийского арсенала.

29 ноября высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США рассматривают возможность передать Украине ЗРК Patriot.

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Наталія Медведєва

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